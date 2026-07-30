El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas más calurosas. La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% y descendiendo hasta un 15% en las horas de mayor calor, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 12 km/h por la tarde. Esto puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar del exterior, se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar. La puesta de sol está programada para las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. En resumen, hoy en Jaén se vivirá un día típico de verano, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.