El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 16:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% a la medianoche y aumentando hasta un 87% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el día avance y las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 57% a las 10:00 y bajando a un 46% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:33. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.