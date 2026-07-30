El tiempo en Coria del RÃo: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del RÃo según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Coria del Río, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 39 grados en horas de la tarde, específicamente entre las 16:00 y 17:00 horas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se espera que la humedad se mantenga relativamente alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que la temperatura suba, la humedad descenderá, llegando a un 34% hacia las 20:00 horas.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 15:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 27 km/h. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas de la tarde.
No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o en la playa.
Con el ocaso programado para las 21:34 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. En resumen, hoy será un día soleado y caluroso en Coria del Río, ideal para disfrutar del verano, con temperaturas elevadas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.
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