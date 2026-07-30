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El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãcija según los datos de la AEMET

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 42 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y alcanzando los 21 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 42 grados a las 18:00. Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más calurosas del día. La humedad relativa también variará, comenzando en un 58% a la medianoche y disminuyendo a un 14% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. A las 00:00, el viento soplará desde el suroeste a 14 km/h, y a lo largo del día, se espera que la dirección cambie, alcanzando su máxima velocidad de 25 km/h a las 23:00. Este viento podría proporcionar un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible, especialmente durante las horas pico de calor.

El orto se producirá a las 07:22 y el ocaso a las 21:30, lo que brindará a los habitantes de Écija un largo día de luz solar. En resumen, se prevé un día caluroso y despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.

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