El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 64%, aumentando hasta un 82% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 19% hacia las 20:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia las 20:00 horas. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 22:00 y las 23:00, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante el día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Los habitantes de Castilleja de la Cuesta deben prepararse para un día caluroso, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con un pronóstico de 31 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada más fresca. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.