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El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y planes familiares en la playa o en parques.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 13:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su pico más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29°C hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que ocurrirá a las 21:38.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 95% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 46% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el kitesurf o el windsurf en las cercanas playas de la Costa de la Luz.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento agradable que hará que la jornada sea aún más placentera. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.

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