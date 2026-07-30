El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 25 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, la tendencia es que el calor se intensifique a medida que se acerque la tarde, con máximas que podrían llegar hasta los 38 grados entre las 4 y las 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Carmona tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h por la tarde. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 32 grados a las 11 de la noche, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. La ausencia de nubes y la falta de precipitaciones permitirán que los residentes y visitantes aprovechen al máximo lo que promete ser un hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.