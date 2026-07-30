El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día y alcanzando los 24 grados hacia las 2 de la tarde. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados entre las 3 y las 6 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta un 87% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 56% a las 10 de la mañana y bajando a un 36% hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar una sensación de bochorno en combinación con las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser intensa.

La salida del sol se producirá a las 07:26 y se espera que se ponga a las 21:34, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Los ciudadanos pueden aprovechar este tiempo para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos, siempre recordando mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día caluroso y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del verano, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.