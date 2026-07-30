El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 59% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en torno al 20% durante las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 35 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:27, marcando el final de un día caluroso y despejado. La noche se presentará con temperaturas más frescas, lo que permitirá un descanso reparador tras un día de calor intenso.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.