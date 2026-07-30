El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Hoy, 30 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 78% y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 36% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día propicio para disfrutar del verano, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.