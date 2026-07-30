El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 56% por la mañana, disminuirá a niveles más cómodos en las horas centrales del día, rondando el 37% hacia las 21:00 horas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más elevada debido a la combinación de temperatura y humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 18 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que la tarde avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es favorable para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso a las 21:30, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Es recomendable que, durante las horas de mayor calor, se tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Córdoba bajo un cielo despejado y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.