El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 63%, aumentando hasta un 81% a las 06:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia las 18:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 22:00 y las 23:00, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 22:00 y 26 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en Bormujos. En resumen, el tiempo de hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.