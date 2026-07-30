El día de hoy, 30 de julio de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero se espera que a media mañana alcancen los 37 grados, alcanzando un pico de 39 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 34 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 23% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 20% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 14 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima seco y cálido es típico de la temporada estival en la región, lo que invita a los habitantes y visitantes a disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda, visitas a sus monumentos o simplemente relajarse en parques y plazas.

El orto se producirá a las 07:14 horas y el ocaso será a las 21:25 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Úbeda, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.