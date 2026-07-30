El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 25 grados a las 06:00 horas.

A medida que avanza el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas será fundamental para evitar golpes de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A lo largo del día, se prevé que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas sean elevadas, la combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más soportable en comparación con días más húmedos.

En cuanto al viento, se anticipa que las ráfagas sean suaves, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h, predominando del oeste y suroeste. Esto proporcionará un ligero alivio en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un respiro temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades veraniegas, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para enfrentar las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.