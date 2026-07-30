El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00.

A medida que el día avanza, se espera un ligero descenso en la temperatura, con máximas que alcanzarán los 38 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 73% en las primeras horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:25, brindando una larga jornada de luz solar. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen al máximo este día despejado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol, especialmente durante las horas pico de calor. En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.