El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la ciudad durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con un registro que podría llegar hasta los 39 grados . Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta los 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 39 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 32 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 51% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Baena mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento variará a lo largo del día, con predominancia de vientos del este y del noreste en las primeras horas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, Baena vivirá un día caluroso y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.