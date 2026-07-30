El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 07:00, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso. A lo largo del día, el viento será más ligero por la mañana y se intensificará a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones en Andújar hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:17 y el ocaso a las 21:27, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.