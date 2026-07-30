El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada, pero se espera un aumento gradual a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía. Para la tarde, se prevé un incremento notable, con máximas que podrían llegar hasta los 33 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (90%), disminuirá a niveles más cómodos, alcanzando un 55% en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades de hasta 2 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más intensas se sentirán especialmente en las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:37 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Se espera que al caer la tarde, la temperatura se sitúe en torno a los 31 grados, bajando gradualmente hasta los 26 grados en las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un ligero alivio del calor. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.