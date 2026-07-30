El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados durante la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un pico de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el sol esté en su punto más fuerte. La hidratación será clave para mantener el bienestar, así como el uso de protector solar y ropa ligera.

La humedad relativa en la mañana se situará en un 61%, aumentando gradualmente hasta un 31% por la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero en comparación con días anteriores. Sin embargo, es importante estar atentos a la deshidratación, ya que la combinación de calor y humedad puede afectar el bienestar.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en áreas abiertas y parques. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Los eventos programados para hoy, como paseos y actividades deportivas, podrán llevarse a cabo con total normalidad.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. La comunidad puede aprovechar este clima favorable para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.