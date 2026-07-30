El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o eventos al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:25 horas.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas altas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aproveche el espléndido día que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.