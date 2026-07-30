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El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra según los datos de la AEMET

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados y se espera que alcancen un máximo de 39 grados durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 24% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ausencia de nubes también puede aumentar la exposición a los rayos UV, por lo que se recomienda el uso de protector solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:33. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar del verano, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.

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