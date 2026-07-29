El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 29 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. A medida que avanza la jornada, las temperaturas irán en aumento, comenzando con 28 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 37 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será un recordatorio del pleno verano, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Con niveles que comenzarán en un 54% y que irán disminuyendo a lo largo del día, se espera que la sensación de calor sea notable, especialmente en las horas centrales. A las 14:00 horas, la humedad se situará en un 36%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Por lo tanto, es aconsejable que las personas que realicen actividades al aire libre tomen descansos frecuentes y se protejan del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. A las 18:00 horas, la velocidad del viento alcanzará los 15 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, aunque aún se mantendrá en niveles elevados.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, sin preocuparse por la lluvia.

En resumen, el 29 de julio se presenta como un día ideal para disfrutar del verano en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento ligero que puede ofrecer algo de alivio. Se recomienda a todos los ciudadanos que se preparen para un día soleado y caluroso, aprovechando al máximo las condiciones climáticas favorables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.