El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 15:00, lo que sugiere un día caluroso. La máxima se registrará a las 16:00, con 38 grados, y comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, llegando a 34 grados a las 19:00 y finalizando el día en 26 grados a las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 92% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% a las 20:00 y un 70% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en Utrera durante el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

Con el orto a las 07:25 y el ocaso a las 21:33, los habitantes de Utrera podrán disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano en esta hermosa localidad andaluza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.