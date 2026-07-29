El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la humedad.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando picos de hasta el 92% en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más llevadera.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:34, marcando el final de un día soleado y caluroso.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con un viento que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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