El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que la visibilidad sea excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 26°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30°C hacia la noche.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 37% en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde y la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A pesar de esto, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 32 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

La salida del sol se producirá a las 07:25, y el ocaso será a las 21:34, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de paseos, deportes y reuniones al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.