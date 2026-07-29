El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 59% a la medianoche, la humedad irá en aumento, alcanzando un 85% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 32% hacia las 16:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h a lo largo de la mañana. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de La Rinconada pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

El orto se producirá a las 07:25, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:35, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.