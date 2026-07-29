El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a las 02:00 y 24 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un notable aumento en la temperatura.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 27 grados, y para el mediodía, se prevé que suba a 30 grados. La tarde será especialmente calurosa, con máximas que podrían llegar hasta los 39 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, llegando a un 46% a las 10:00 horas y bajando hasta un 30% en las horas más cálidas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h a las 16:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar polvo y pequeñas ramas en movimiento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, Puente Genil disfrutará de un día de verano típico, ideal para actividades al aire libre, pero con la advertencia de tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.