El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 38%, aumentando hasta un 60% a las 08:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 25% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más cálidas del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cálido, ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o realizar excursiones por los hermosos paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un respiro del calor. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.