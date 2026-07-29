El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, ofreciendo un panorama ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados entre las 16:00 y las 19:00. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, se anticipa que el viento se intensifique nuevamente por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que el suelo permanecerá seco y las condiciones serán favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y cálido.

Los ciudadanos de Pozoblanco deben estar preparados para un día de verano típico, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.