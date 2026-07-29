El día de hoy, 29 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 47%, aumentando a un 85% a las 06:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 62% a las 10:00 y bajando a un 51% a las 11:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día progrese, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 30 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán por encima de los 30 grados hasta bien entrada la noche. La puesta de sol está programada para las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.