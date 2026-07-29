El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h por la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar un poco el calor intenso, proporcionando un alivio bienvenido en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual digno de disfrutar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero el ambiente seguirá siendo cómodo para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será predominantemente soleado y cálido, con un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo las condiciones favorables que nos ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.