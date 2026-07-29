El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 76% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 17 y 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando desde el oeste y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.