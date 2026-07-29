El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en MorÃ³n de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 36 grados, alcanzando su punto máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 56%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más llevadero durante las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h hacia la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 41 km/h a las 18:00, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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