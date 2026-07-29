El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, Montilla se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados durante las primeras horas de la mañana.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
La humedad relativa en la mañana se situará en un 37%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 47% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de 16 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad variará entre 8 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor.
No se esperan precipitaciones en Montilla durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.
El ocaso se producirá a las 21:29 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla será ideal para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor intenso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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