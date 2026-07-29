El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 29 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 22 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 29 grados alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 85% a las 00:00 y aumentando hasta un 100% entre las 04:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera a medida que la humedad disminuya.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Moguer pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se espera un viento ligero de 8 km/h, aumentando a 14 km/h hacia las 03:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 32 km/h a las 14:00, lo que podría proporcionar un alivio del calor. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 10 km/h.

El estado del cielo será mayormente despejado, con algunas nubes muy nubosas en las horas de la madrugada, pero se espera que estas se disipen rápidamente, dejando paso a un cielo claro y soleado. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:37.

En resumen, Moguer disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.