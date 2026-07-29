El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se espera continúe durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 36 grados a las 16:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y descendiendo hasta un 16% hacia el final de la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando desde el oeste y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 29 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol está programada para las 21:27, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Con el cielo despejado, el espectáculo del ocaso será un momento perfecto para contemplar y disfrutar de la belleza del paisaje.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá un ligero alivio. Es un día ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.