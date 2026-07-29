El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que esta tendencia se mantenga a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 23 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor será notable, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 52% y disminuyendo a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas que podrían ser más fuertes en ciertos momentos, alcanzando hasta 40 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Los residentes deben estar preparados para el calor y mantenerse hidratados mientras aprovechan el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.