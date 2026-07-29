El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:35. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, creando un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.