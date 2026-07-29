El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 54%, aumentando hasta un 87% a las 07:00, lo que podría hacer que las mañanas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 30% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h hacia las 17:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento serán más notables en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol está programada para las 07:24 y se pondrá a las 21:33, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.