El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, y un pico máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 36% y el 51%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de calor y humedad puede hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas, por lo que se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:28 horas.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. Con cielos despejados y un viento moderado, será un día perfecto para actividades familiares, paseos y disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.