El día de hoy, 29 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 49%, aumentando hasta un 87% a las 07:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más altas de lo que realmente son. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 30% hacia las 21:00, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h por la tarde. Esto podría ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Lora del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:33. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, baja probabilidad de lluvia y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.