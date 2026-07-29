El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que descenderá ligeramente a 30 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar rápidamente, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo a 27 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo con 39 grados a las 17:00. Es importante que los habitantes de Linares tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 44% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 15% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, el viento será ligero en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más calurosa.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque siempre con la precaución necesaria ante el calor.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso será a las 21:26, brindando largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido y despejado, perfecto para disfrutar del verano, pero con la recomendación de cuidar la salud ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.