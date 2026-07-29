El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Se espera que la temperatura llegue a los 27 grados alrededor de las 16:00 horas, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades veraniegas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas serán elevadas, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y participar en eventos al aire libre, ya sea en la playa, en parques o en actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La visibilidad será excelente, y la ausencia de nubes permitirá observar las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para aprovechar el verano y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.