El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia de descenso gradual hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 15:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 05:00, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 53% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h hacia el mediodía. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque se recomienda estar atentos a ráfagas más fuertes que podrían presentarse, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes tienen planes al aire libre. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la exposición prolongada puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:34. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.