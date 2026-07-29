El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 27% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:27, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 22:00 horas, lo que ofrecerá un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.