El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados a las 02:00 y 03:00, y continúe bajando hasta los 24 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la tendencia se revertirá, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 61% y el 39%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada durante las horas centrales del día.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, disminuyendo a 5 km/h en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos sociales.
La salida del sol se producirá a las 07:25, y el ocaso tendrá lugar a las 21:34, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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