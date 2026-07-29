El día de hoy, 29 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a medianoche y aumentando hasta un 95% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el día se calienta, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 75% a las 10:00 y bajando a un 65% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, podría generar una sensación de calor intenso durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 12:00 horas, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h a las 16:00 horas. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

El orto se producirá a las 07:26 y el ocaso a las 21:35, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Coria del Río experimentará un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.