El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãcija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 21 grados a las 07:00, justo antes de que el sol comience a elevarse en el horizonte a las 07:21.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir rápidamente, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas. La sensación térmica podría ser aún más alta debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 35% durante las primeras horas y descenderá hasta un 17% en las horas más calurosas del día. Esto podría generar un ambiente caluroso y seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 14 y 17 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor intenso. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, y se espera que sople del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán muy fuertes, podrían ser notorias en áreas abiertas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se traduce en un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 30 grados a las 23:00 horas, manteniendo el ambiente cálido.
En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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