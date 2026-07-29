El día de hoy, 29 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 21 grados a las 07:00, justo antes de que el sol comience a elevarse en el horizonte a las 07:21.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir rápidamente, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas. La sensación térmica podría ser aún más alta debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 35% durante las primeras horas y descenderá hasta un 17% en las horas más calurosas del día. Esto podría generar un ambiente caluroso y seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 14 y 17 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor intenso. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, y se espera que sople del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán muy fuertes, podrían ser notorias en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se traduce en un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 30 grados a las 23:00 horas, manteniendo el ambiente cálido.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.