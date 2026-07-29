El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. Este descenso es normal en las primeras horas de la mañana, pero se espera un aumento gradual a medida que avance el día.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender notablemente, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 34 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comienza en un 64% a la medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia las 19:00. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al exterior.

El orto se producirá a las 07:25 y el ocaso será a las 21:35, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento que ayudará a mitigar el calor en las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.