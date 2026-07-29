El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 91% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 68% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor exposición solar.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta un poco más fresco en comparación con la temperatura real.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares en parques. La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas a la costa.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:39. Las temperaturas nocturnas descenderán, situándose en torno a los 20 grados, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán un toque de frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-28T21:05:10.
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